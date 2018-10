Krefeld: Elektro Altgaß feiert 100jähriges Bestehen

Krefeld Der Betrieb wurde 1918 von Karl Altgaß gegründet. Heute führt ein ehemaliger Geselle – heute Meister – den Betrieb.

(RP) Stolze 100 Jahre ist jetzt das Krefelder Unternehmen Elektro Altgaß geworden. Zur Feier dieses Jubiläums hatte der Inhaber des Betriebs, Hasan Dogansahin (56), rund 150 Gäste ins Kaya Plaza an der Gladbacher Straße geladen. Die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Düsseldorf überreichten dem Firmenchef an diesem Abend der Obermeister der Elektro-Innung Krefeld, Peter Rath, sowie Klaus Koralewski, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein. Die seit 2004 an der Neue Ritterstraße 29 ansässige Krefelder Traditionsfirma übernimmt das gesamte Spektrum der Elektroinstallation für gewerbliche und private Kunden. „Wir haben zu etwa 60 Prozent gewerbliche Kunden und zu 40 Prozent Privatkunden“, erläutert Hasan Dogansahin.

Der Betrieb wurde im Sommer 1918 von Karl Altgaß gegründet. Der Firmensitz war damals an der Lüdersstraße, die Werkstatt in der Färbereischule in Krefeld. 1921 legte Altgaß seine Meisterprüfung in Düsseldorf ab. Seitdem wurde die Firma als Meisterbetrieb anerkannt. Karl Altgaß war zur damaligen Zeit auch Obermeister der Elektro-Innung und Gewerbelehrer/Werkstattmeister an der Berufsschule.