EKZ in Krefeld EKZ-Getränkemarkt nach zwei Jahren neu eröffnet

Das EKZ an der Gutenbergstraße hat seit Dienstag wieder einen Getränkemarkt. Gut zwei Jahre hatten Kunden des EKZ darauf verzichten müssen, Getränkekästen vor Ort zu kaufen. Grund war ein Brand, der den alten Getränkemarkt an der Gutenbergstraße am Sonntag, 31. Juli 2022, zerstört hatte. Brandursache war damals ein defektes elektrisches Gerät vermutlich in der Region der Pfandautomaten. Aufgrund der großen Zerstörungen ließ sich das aber nicht genau bestimmen, wie der Geschäftsführer der Edeka Czaikowski GmbH, Oliver Czaikowski unserer Redaktion jetzt anlässlich der Neueröffnung erzählt.