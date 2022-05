Kommentar: Grotenburg im Rat : Tiefpunkt der Krefelder Kommunalpolitik

Meinung Krefeld In der jüngsten Ratssitzung stand die Grotenburg auf dem Plan. Doch eigentlich blieb das Thema geheime Kommandosache für Hinterzimmer.

Die jüngste Ratssitzung war ein Tiefpunkt Krefelder Kommunalpolitik. Rund um die Grotenburg gab es einen Schaukampf um die Frage, wie es nach dem Förder-Aus und dem Abstieg des KFC Uerdingen in die Fünfte Liga mit der Sanierung weitergeht (wir berichteten).

Die CDU wollte erkennbar den Oberbürgermeister grillen – das ist nun schiefgegangen. Denn es stellte sich heraus, dass sowohl die Christdemokraten als auch – davon muss man ausgehen – SPD und Grüne, wohl auch die FDP, längst wussten, wo die Reise hingeht: in Richtung Sanierung strecken – aus dem naheliegenden Gedanken, dass es Unsinn ist, jetzt Drittligatauglichkeit herzustellen. So stritt man leidenschaftlich über Scheinpositionen. Um nichts also.