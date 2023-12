26-Jähriger stirbt bei Unfall auf der A 44 „EK Rover“ fahndet nach dem Todesfahrer

Die Fahnder der Ermittlungskommission „Rover“ bitten dringend um Mithilfe: In der Nacht zu Dienstag, 5. Dezember, starb ein 26-Jähriger in einem Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen. Ein bislang Unbekannter hatte den Mann am Sonntagabend auf der A 44 bei Düsseldorf in Fahrtrichtung Krefeld angefahren und war im Anschluss geflüchtet, ohne sich um den lebensgefährlich Verletzten zu kümmern. Die Polizei hatte bereits am Montag die „EK Rover“ gegründet. Bei dem unfallbeteiligten Pkw des Flüchtigen handelt es sich um einen Range Rover Sport SVR in der Farbe Anthrazit. Das Fahrzeug muss an der rechtsseitigen Front beschädigt sein. Wer Angaben zu dem Pkw und/oder Fahrer machen kann, wendet sich bitte an die „EK Rover“ unter Telefon 0211 8700.