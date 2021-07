Reha in Krefeld : Eishockey-Profi und Springreiterin bereiten sich auf Comeback vor

Nach vier Operationen am Knie schuftet Edwin Schitz in der Reha, um zum Saisonbeginn fit zu sein. Foto: Salvea

Krefeld Edwin Schitz von den Krefeld Pinguinen und Springreiterin Patrizia Jentges schwitzen im Gesundheitszentrum Salvea für ihren Sport.

Auf seine Sommerpause will dieser Pinguin in diesem Jahr verzichten: KEV-Stürmer Edwin Schitz kuriert im Gesundheitszentrum Salvea an der Westparkstraße einen Knorpelschaden aus. Der 21-Jährige nimmt es mit Humor, spricht von einer „typischen Berufskrankheit“. Gleichwohl liegen schwere Monate hinter dem jungen Krefelder. Komplikationen machten insgesamt vier Operationen am Knie erforderlich. Um wieder fit zu werden, wandte er sich an Salvea in direkter Nachbarschaft zu seinem eisigen Arbeitsplatz. Zu Beginn der Reha war die Unsicherheit groß, ob er seinen Beruf wieder ausüben kann. Doch das sportartspezifische Programm und die optimale medizinische Begleitung haben seine Zuversicht und Motivation gestärkt.