Helfen und gewinnen in Krefeld Eisbären und Pinguine bitten zur Blutspende

Die Kampagne „Eishockeyhelden“ ist im Rahmen der bundesweiten Kampagne #missingtype am 1. Mai 2024 gestartet und läuft noch bis zur Abschlussveranstaltung am 27. Juni 2024, die ebenfalls an der Yayla Arena stattfinden wird. Krefelder Vereine können sich jederzeit auf www.eishockeyhelden.de registrieren und im Aktionszeitraum gemeinsam für ihren Verein Blut spenden. Die Teams oder Vereine, die bis zum 27. Juni am meisten gespendet haben, erwarten außergewöhnliche Preise: unter anderem eine Auswärtsfahrt mit dem Mannschaftsbus der Krefeld Pinguine oder eine Trainingseinheit unter professioneller Anleitung.