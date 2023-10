Eisgeschäft an der Uerdinger Straße Eis Franken möchte Geschäft in jüngere Hände übergeben – warum das so schwer ist und was das über uns sagt

Wenn man bei Eis-Franken seinem Verlangen nach zwei Kugeln Eis mit Sahne, einem Eisbecher oder einem Milchshake nachkommen will, dann kann es, abhängig vom Wetter, vom Wochentag und der Uhrzeit, vorkommen, dass man nicht der einzige eishungrige Kunde ist. Möglicherweise findet man sich sogar in einer Schlange von Kunden wieder, und von seinem Platz in der Reihe kann man entweder das Schild mit den angebotenen Eissorten schon sehen, oder man schaut auf 30 bis 40 Kunden, die vor einem stehen und ebenfalls warten. Die Kunden gedulden sich bei Eis-Franken aber fast immer mit der gebotenen Ruhe, und sie nehmen die Zeit auch gerne in Kauf, weil sie sich für diese Eisdiele entschieden haben.