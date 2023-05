Daten zu Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Niederschlag Einzigartiges Netzwerk liefert aktuelle Klimadaten für Krefeld

Mit einem in Deutschland bisher einzigartig dichten eigenen Sensornetzwerk erfasst die Stadtverwaltung Krefeld mit Unterstützung der Stadtwerke Krefeld (SWK) in Zukunft die Auswirkungen des Klimawandels auf die Stadt und kann bei besonderen Lagen künftig auf Basis von Messdaten reagieren. Die SWK haben die Montage der Sensoren abgeschlossen: Exakt 30 Sensoren sind installiert worden, in den meisten Fällen an Laternenmasten. Die Innenstädte sind besonders von Hitze betroffen, und der Niederrhein gilt insgesamt als besonders hitzebelastete Region.