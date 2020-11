Krefelder Werbegemeinschaft : Einzelhändler zufrieden mit Adventswochenende

Krefeld Volle Innenstadt-Straßen am ersten Adventswochenende erfreuten die Krefelder Einzelhändler. Die Kunden seien sehr diszipliniert gewesen, betonte Christoph Borgmann, Vorsitzender der Krefelder Werbegemeinschaft.

Auch wenn die Innenstadt an diesem ersten Adventssamstag nicht so voll war, wie in den Jahren zuvor, zogen die Einzelhändler eine positive Bilanz. „Insgesamt war natürlich deutlich weniger los als im Vorjahr, aber es war trotzdem besser, als man es in diesen Tagen befürchten musste“, zog Christoph Borgmann, Vorsitzender der Krefelder Werbegemeinschaft, auf Anfrage ein erstes Fazit. Die Kunden seien alles in allem sehr diszipliniert und geduldig gewesen. Was die vom Lockdown gebeutelten Einzelhändler besonders freute: Die Kunden waren auch kauffreudig. „Man merkt, dass viele die heimischen Händler mit ihrem Kauf einfach unterstützen wollen. Darüber sind wir sehr dankbar“, betonte Borgmann.