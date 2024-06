Nach dem Zensus 2022 Krefeld hat jetzt 230.666 Einwohner

Mit dem Zensus 2022 wurde ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Auf dieser Datenbasis lassen sich Informationen zu Bevölkerungszahlen und Bevölkerungsstruktur in Bund, Ländern und Kommunen bestimmen. In ganz NRW leben den Angaben nach knapp 17,9 Millionen Menschen. Das sind rund 353.000 mehr Einwohner als noch beim Zensus im Jahr 2011. Damit hat das Bundesland einen Anteil von knapp 22 Prozent an der Gesamtbevölkerung in Deutschland.