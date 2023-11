Weihnachtsmärkte und Kerzenschein Krefeld bietet phantasievolles Einkaufserlebnis

„Wie wunderschön“, der Kommentar von Besucherin Lisa Stocks drückt allgemeine Zustimmung aus. Um den Schwanenbrunnen drängen sich die Menschen. Etwas glitzert im Licht der Scheinwerfer, wobei dieses Etwas auch ein klein wenig tropft. Es handelt sich um eine Eisskulptur in Form von zwei Schwänen, deren Köpfe sich berühren. Aber nicht nur die gerade vor den Augen der Passanten gestaltete Skulptur zieht die Blicke auf sich. Stelzenläufer in langen, beleuchteten Kostümen und mit leuchtenden Blüten in den Händen umrunden den Brunnen. Ein Stück Mystik ist zur offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarktes „Made in Krefeld – Special“ im Rahmen des Events „Einkaufen bei Kerzenschein“ in Krefelds Innenstadt eingezogen.