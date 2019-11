Stahlkrise : Einigung bei Outokumpu: 374 Beschäftigte müssen gehen

Outokumpu Nirosta produziert auf 200.000 Quadratmetern an der Oberschlesienstraße: Nun sollen die Kapazitäten zurückgefahren werden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Stahlunternehmen will bis Ende 2021 in Deutschland jährlich 26 Millionen Euro an Kosten einsparen. Den größten Teil davon in Krefeld, wo zunächst 223 Stellen wegfallen sollen.

Die beiden Nachrichten passen zusammen: Betriebsrat und Arbeitgeber des Stahlkonzerns Outokumpu haben sich auf einen Interessenausgleich und einen Sozialplan geeinigt. Die Belegschaften in Krefeld und an den anderen deutschen Standorten sollen am übernächsten Mittwoch, 4. Dezember, in Betriebsversammlungen über die Ergebnisse informiert werden. Parallel dazu teilte Outokumpu mit, dass die Ratingagentur Moody’s die finnische Aktiengesellschaft von B1 auf B 2 herabgestuft hat. Unter B2 ist eine „spekulative Anlage“ zu verstehen. „Bei Verschlechterung der Lage ist mit Ausfällen zu rechnen.“ C-Ratings gehen sogar von unweigerlichen Verlusten für die Anleger aus. Die Lage ist ernst, die europäische Branche unter anderem wegen des Billigstahls aus China in der Krise.

Outokumpu will bis Ende 2021 in Deutschland jährlich 26 Millionen Euro einsparen. Das entspricht einem Abbau von 374 Arbeitsplätzen. Bis Ende 2020 sind betriebsbedingte Kündigungen laut einem Sondertarifvertrag ausgeschlossen. In der Belegschaft geht die Sorge um, dass die vereinbarten Einschnitte erst der Anfang sind.

Info Zeitreise. So war die Lage für Outokumpu in 2013 Das war 2013: Der Konzern Outokumpu hat von ThyssenKrupp die Edelstahlsparte Inoxum mit Nirosta gekauft. Outokumpu ist mit einem Marktanteil von 40 Prozent in Europa und zwölf Prozent weltweit führend im Bereich Edelstahl und Hochleistungslegierungen. Beide Firmen kämpften schon damals wegen Überkapazitäten bei der Edelstahlproduktion gegen Verluste an.

Allein am Standort Krefeld sollen 223 Stellen wegfallen. Laut einem Konzept, dass unserer Redaktion vorliegt, will Outokumpu die Produktion drosseln. In einem ersten Schritt ist ein „kollektiver Blockstillstand“ für die Zeit zwischen den Jahren vorgesehen. Vom 23. Dezember bis zum 6. Januar 2020 stehen die Anlagen still.

Langfristige Einsparungen sieht das Strategiekonzept „Operation Krefeld 250 Kilotonnen“ vor. Demnach werden von den 13 so genannten Glühhauben, die 2016 unter Beteiligung des damaligen Landeswirtschaftsministers Garrelt Duin in Betrieb genommen worden, vier stillgelegt. Die daraus resultierenden „Anpassungen“ treffen 36 Beschäftigte. 58 weitere Stellen werden im Kaltwalzwerk verzichtbar und 73 in der Adjustage, wo die Maschinen für die Erledigung der Aufträge eingestellt und die Produkte er- und bearbeitet werden. Hinzu kommen 28 Arbeitsplätze in der Rubrik „Andere“ und 28 bei der Ferrit-Bearbeitung.

Dass Outokumpu mit seinen Problemen nicht allein dastehe, habe sich der Betriebsrat von Markus Moll, „einem der renommiertesten Edelstahlspezialisten“, erläutern lassen, erklärten der Gesamtbetriebsrat Ralf Heppenstiel und der Krefelder Betriebsrat Hasim Cantürk gestern. Moll ist Maschinenbauingenieur und Wirtschaftswissenschaftler und seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Marktforschungsspezialist und Berater der führenden Spezialstahlproduzenten in Europa, Amerika, Afrika und Asien. Er ist auf den meisten internationalen Konferenzen der Spezialstahlindustrie sowohl als Teilnehmer als auch als Redner präsent und kann so die spezifischen Entwicklungen in dieser Branche kontinuierlich verfolgen.

Die Arbeitnehmervertreter wurden in den Verhandlungen von Professor Wulfhard Göttling unterstützt. Er war als Richter in der Arbeitsgerichtsbarkeit tätig und unter anderem Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht in Düsseldorf. Er ist darüber hinaus Dozent in Schulungsveranstaltungen für Betriebsräte, Führungskräfte und für Mitarbeiter von Personalabteilungen sowie Vorständen und Geschäftsführern. Göttling schreibt ferner als Autor und Mitautor Bücher und Aufsätze zu aktuellen arbeitsrechtlichen Themen.

Der Abbau von Arbeitsplätzen könne abgemildert werden, heißt es. Dazu wäre ein Tarifvertrag über Arbeitszeitverkürzung (mit geringerer Entlohnung) notwendig. Zuerst wollten Gewerkschaft und Betriebsrat einen Sozialplan und Interessenausgleich verbindlich abschließen. Die Entscheidung soll Mitte Dezember fallen. Der Sozialplan beinhaltet die üblichen Instrumente wie Vorruhestand, Prämien bei „freiwilligem Ausscheiden“ und einige mehr.