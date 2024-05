Heideckstraße in Krefeld Fast vergessen – kostbarer jüdischer Friedhof soll saniert werden

Das bedeutendste erhaltene historische Zeugnis jüdischen Lebens in Krefeld soll noch in diesem Jahr in wichtigen Teilen restauriert werden: der Eingangsbereich des alten jüdischen Friedhofes an der Heideckstraße. Heute ist er so zugewuchert, dass Struktur und die schönen Details kaum zu erkennen sind. Zuständig für den Friedhof ist der Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein. Eine Sprecherin des Verbandes erklärte auf Anfrage: „Die Sanierung des Eingangsbereichs am jüdischen Friedhof an der Heideckstraße soll in diesem Jahr planmäßig umgesetzt werden. Die Sanierung des Friedhofseingangs in Krefeld überschnitt sich zeitlich mit dem Wiederaufbau und der Sanierung eines Friedhofs, der während des Starkregens von Juli 2021 in Mitleidenschaft gezogen worden war.“