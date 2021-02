Aus den Krefelder Gemeinden : Neuer Pfarrer für Alte Kirche mag „ungeplante Gespräche“

Pfarrer Gerhard Herbrecht ist der Neue in der Alten Kirche in Krefeld. Foto: Herbrecht

Krefeld Pfarrer Herbrecht war knapp 25 Jahre lang in Erkrath tätig. Er beschreibt sich als „leidenschaftlichen Hausbesucher“, der ungeplante Gespräche mag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bärbel Kleinelsen

Pfarrer Gerhard Herbrecht ist der „Neue“ in der Alten Kirche. Am gestrigen Sonntag wurde er in sein Amt als Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Alt-Krefeld durch Superintendentin Barbara Schwahn eingeführt. Coronabedingt wurde der Gottesdienst nur im kleinen Kreis gefeiert und aufgezeichnet.

Pfarrer Herbrecht kennt die Stadt, in der er ab sofort tätig sein wird. Er und seine Frau Anke hatten sowieso überlegt nach Krefeld überzusiedeln. Schließlich arbeitet Anke Herbrecht bereits seit knapp 30 Jahren als Sonderpädagogin an einer Krefelder Schule. Doch eigentlich war ein Umzug erst für später geplant, für den Ruhestand.

Noch bis Mitte Januar war Herbrecht Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Erkrath und das insgesamt knapp 25 Jahre. „Sie müssen dort von drei Pfarrstellen auf zwei reduzieren“, erklärt Herbrecht. „Mein Wechsel entlastet meine alte Gemeinde und bedeutet einen Neustart für mich.“ Auch mit 60 sei das kein Problem. Pfarrer und Sonderpädagogin – beide haben viel mit Menschen zu tun, das halte jung.

Und so zieht der gebürtige Wuppertaler nun eben an den Niederrhein. Aufgewachsen ist er in einem Haus, das allen Besuchern offen stand, mit einem Vater, der ebenfalls Pfarrer war. „Obwohl ich ein Pfarrerskind bin, habe ich auf Pfarramt studiert“, betont Herbrecht und ergänzt: „Ich wusste genau, was auf mich zukommt, ein offenes Haus zu haben, mit nur ein wenig Privatsphäre dabei.“

Eben dieses offene Haus, das er als Kind erlebte, prägt auch seine eigene Zeit als Pfarrer. Er sei leidenschaftlicher Hausbesucher. In Erkrath sei der Anteil der über 65-Jährigen mit 800 bei etwa 2000 Gemeindegliedern sehr hoch gewesen. Er habe jeden Senior und jede Seniorin alle fünf Jahre besucht. „Das ist ein großer Vorteil für Pfarrer“, erläutert Herbrecht und sagt: „Wir kommen mit ausreichend Zeit mit Leuten zusammen. Zeit, wer hat das heute schon?“ Gerhard Herbrecht studierte Theologie in Münster, Tübingen, Bern und Bonn. Vikariat und Hilfsdienst absolvierte er in Wesseling. „Das Beste von dort habe ich mitgenommen“, meint er lächelnd. „Meine Frau.“