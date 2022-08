Immobilienpreise in Krefeld : Einfamilienhäuser weiter stark nachgefragt

Krefeld Die Preise für gebrauchte Immobilien in Krefeld steigen vielfach weiter. Für ein Reihenhaus zahlt man in der Seidenstadt derzeit im Schnitt rund 240.000 Euro.

(bk) Wer Eigentum anschaffen möchte, der ist in diesen Tagen gleich mehrfach gebeutelt. So muss der Kaufwillige bei der Planung nicht nur die gestiegenen und weiter steigenden Energiekosten der Immobilie beachten, sondern auch Mehrkosten für notwendiges Baumaterial für Renovierungen oder vom Gesetz geforderte Erneuerungen sowie ebenfalls steigende Handwerkerkosten berücksichtigen. Dabei sind bereits die Kaufpreise hoch. So meldet die Westdeutsche Landesbausparkasse LBS, dass die gestiegenen Hypothekenzinsen sich noch nicht auf die Preise für Gebrauchtimmobilien in Krefeld auswirken.