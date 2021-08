Krefelder Übersetzerin erläutert einfache Sprache : „Plötzlich ein Zugang zur Welt“

Die Leiden des jungen Werthers von Johann Wolfgang von Goethe - links im Original, rechts in leichter Sprache. Foto: Pixabay / Schaulandt

Krefeld Manchmal werden sie noch belächelt: die Einfache oder die Leichte Sprache, also eine Sprachform, die auch behinderte Menschen verstehen. Zu Unrecht, es ist ein anrührendes Projekt: Eine Übersetzerin berichtet, wie Menschen plötzlich einen neuen Zugang zur Welt haben.

Von Christina Schulte

Es gibt mehr als 6000 Sprachen auf dieser Welt. Der deutsche Wortschatz umfasst laut Duden zwischen 300.000 und einer halben Million Wörter. Davon benutzt eine Muttersprachlerin 12.000 bis 16.000 Ausdrücke. Verstehen kann man im Durchschnitt 50.000 Wörter – das ist der passive Wortschatz. Doch diese vielen Wörter und Konstruktionen sind nicht jedem Menschen im deutschsprachigen Raum verständlich. Es gibt Menschen aus internationalen Familien, die Deutsch gerade erst lernen, Menschen mit Lern- und Leseeinschränkungen, für die das Erlernen einen langen Weg bedeutet, und Menschen mit geistigen Behinderungen, für die das noch schwieriger sein kann. Für sie stellt die sogenannte Standardsprache eine Barriere dar.

Also wurden zwei neue Ebenen der Sprache entwickelt: Die Einfache Sprache und die Leichte Sprache. Vor 20 Jahren wurde der Verein „Mensch zuerst – Netzwerk People First Deutschland“ gegründet, der das erste Wörterbuch für Leichte Sprache herausgebracht hat. Vorreiter für diese Ideen waren wie so oft die USA, die schon in den 70er Jahren mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Lernschwierigkeiten forderten.

Info Aktionstage zum Teil auch live zu sehen Veranstaltungen Beim Aktionstag in der Mediothek am 25. und 26. August lesen Prüferinnen der Leichten Sprache aus Diane Henschels ausgezeichneter Geschichte „Unsichtbar“ aus dem Band „Hasenherz und Löwenmut“. Diane Henschel wird online zugeschaltet und beantwortet Fragen der Zuhörer. Mittwoch, 25. August, 16 – 17 Uhr (mit live Übertragung bei facebook und youtube); Mittwoch, 25. August, 17 – 18 Uhr; Donnerstag, 26. August, 16 – 17 Uhr; Donnerstag, 26. August, 17 – 18 Uhr. Das Büro für Leichte Sprache – Niederrhein ist ein von der Aktion Mensch geförderter Dienst der Lebenshilfe Krefeld e.V., der seit 2019 besteht und schon zahlreiche Übersetzungen geleistet hat.

2006 entstand das Netzwerk Leichte Sprache, zu deren Mitgliedern auch die Bundesvereinigung Lebenshilfe zählt. Es gehören Menschen aus Deutschland, Italien, Luxemburg, Österreich und der Schweiz dazu, alles Länder, in denen Deutsch gesprochen wird. Die Universität Hildesheim begründete 2014 die Forschungsstelle Leichte Sprache und versteht sich als Scharnier zwischen Forschung und praktischer Anwendung der Leichten Sprache. Auch an der Uni Leipzig wird zur Leichten Sprache geforscht.

Organisatorin Silvana Pasquavaglio vom Büro für Leichte Sprache. Foto: Lebenshilfe

Dieses Sprachniveau gehorcht für den Druck einigen Regeln: Die kurzen Sätze bestehen aus maximal zehn Wörtern und enthalten nur eine Information. Jeder Satz steht in einer Zeile. Schrift und Zeilenabstand sind groß. Bilder, Zeichnungen oder Fotos erläutern die Texte.Genitiv, Nebensätze und Konjunktiv und Passivformen sollen vermieden werden. Die Vergangenheitsform ist Perfekt; Präteritum ist nicht erlaubt. Es werden keine Fremdwörter und Fachbegriffe verwendet. Wenn doch, werden sie erklärt. Ein Text in Leichter Sprache ist meist deutlich länger ist als der Ursprungstext. Lange Wörter werden zur besseren Lesbarkeit durch Mediopunkt (·) oder Bindestrich getrennt. Wichtig auch: Vor der Veröffentlichung der Übersetzung werden die Texte in Leichter Sprache geprüft. Die Prüferinnen vom Büro der Leichten Sprache der Lebenshilfe sind Frauen mit Beeinträchtigungen. Zwischen der Leichten Sprache und der Standardsprache gibt es noch eine weitere Ebene: Die Einfache Sprache.

Die Mediothek Krefeld führt seit 2009 die Abteilung „Lust auf Lesen“ mit Büchern in Leichter Sprache und in Einfacher Sprache. Um nun diese beiden Formen bekannter zu machen, laden das Büro für Leichte Sprache – Niederrhein und die Mediothek zu Lesungen in Einfacher Sprache. Sie haben dafür eine Übersetzung von Bölls „Anekdote zur Senkung der Arbeitslosigkeit“ und eine zweite Geschichte von Autorin Diane Henschel gewählt. Sie hat „Unsichtbar“ in Einfacher Sprache geschrieben und wurde dafür ausgezeichnet.

Wir haben mit Diane Henschel gesprochen. Sie ist über das praktische Tun auf die Einfache Sprache aufmerksam geworden: „Ich arbeite seit mehr als 25 Jahren mit Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen und habe irgendwann begonnen, Wissen in möglichst leicht verständlicher Sprache aufzuschreiben.“ Sie hat bei der Lebenshilfe eine lange Fortbildung in Leichter Sprache absolviert und parallel dazu kleine Geschichten und Stücke in einfacher Sprache geschrieben. Die Themen ergeben sich für sie aus der Arbeit mit Mädchengruppen zur Prävention von sexuellem Mißbrauch. Um die unangemessene Annäherung eines Chefs an eine junge Mitarbeiterin geht es auch in „Unsichtbar“. „Bei der Präventionsarbeit mit den Mädchengruppen war das Thema halt immer wichtig“, sagt Henschel. Sie schreibt nicht nur, sondern sie erzählt auch: „Das sind Märchen aus aller Welt, die ich frei erzähle. Zum einen erzähle ich in Kindertagesstätten in Freiburg im Rahmen eines Projektes zur Sprachförderung. Das Projekt heißt ‚Erzählen – Zuhören – Weitererzählen‘.

Henschels Schreiben und Erzählen wirkt auf die Menschen: „Ich erlebe oft, dass Menschen aufrechter und selbstbewusster sprechen, wenn sie leicht verständliche Informationen zu Themen bekommen, die ihnen wichtig sind. Wenn sie erleben, dass es mein Job ist, verständlich zu reden und dass es mein Problem ist, wenn mir das nicht gelingt.“

Diane Henschel hilft mit ihrer Arbeit und mit ihrem Engagement daran mit, dass Barrieren fallen. So ihre Einschätzung von Leichter Sprache und Einfacher Sprache: „Es gehört für mich zur Demokratie dazu, dass jeder Mensch sich einbringen kann. Dazu muss er sich eine Meinung bilden können. Dazu braucht er verständliche Informationen. Ansonsten liebe ich Romane, Gedichte und Geschichten in jeder Form. Zu lesen und mir Geschichten auszudenken, war von Kindheit an sehr wichtig und heilsam für mich. Einfache Sprache schafft für viele Menschen einen Zugang zur Welt der Literatur, zum Lesen und zum eigenen Schreiben. Es ist eine wundervolle Herausforderung, einfach und schön zugleich zu schreiben.