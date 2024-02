Kultur in Krefeld Einen neuer Blick auf den Bestand im KWM

Doch auch in anderer Hinsicht ist diese „Sammlung in Bewegung“ eine Besonderheit, wirft sie doch jenseits der Kunstpräsentation auch kunsttheoretische Fragen auf und versteht sich in besonderem Maße als Anregung zum Dialog. Beispielhaft ist daher der neue Raum, der sich der Bauhaus-Ära widmet. Der Raum empfängt mit dieser typischen, ausgeklügelten Harmonie, mit klaren Linien, bei deren Anblick man sich als Betrachter direkt angesprochen fühlt, die Geometrie fokussiert, die Reduktion auf die Grundfarben verinnerlicht. Den Vertretern des Bauhauses war es darum gegangen, eine neue, eine moderne Formensprache zu entwickeln und darüber hinaus einen interdisziplinären Ansatz in der Kunst in den Fokus zu rücken und gleichzeitig, die Kunst in den Alltag zu bringen.