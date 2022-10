Oberbürgermeister Meyer in den USA : Krefeld eine von zehn Städten in Washington-Konferenz

Krefeld Beim der ersten „Urban Diplomacy“-Treffen in Washington besuchte der Krefelder Oberbürgermeister Frank Meyer einen Hochhausgarten.

(vo) Frank Meyer nimmt in diesen Tagen an einer Konferenz deutscher und amerikanischer Städte in Washington teil. Drei Tage lang geht es auf Einladung der Organisation Engagement Global am College of Law der American University um das Thema „Urban Diplomacy“. Gemeint ist die internationale Vernetzung städtischer Vertreter, sowohl auf der Ebene der gewählten Oberbürgermeister als auch über die fachlichen Ressorts in den Verwaltungen. „Den Kommunen kommt bei der Lösung globaler Herausforderungen eine Schlüsselrolle zu“, betont Frank Meyer. „Deshalb ist es unerlässlich, dass wir die direkten Kontakte weltweit stärken und bereit sind, voneinander zu lernen.“