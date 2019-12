Jahresrückblick in Krefeld : Eine Million Euro für Stadtwald-Spielplatz

Krefeld Krefelds Stadtverwaltung will knapp eine Million Euro in die Erneuerung des Spielplatzes im Stadtwald investieren.

„Der Spielplatz wird von Kindern und Familien aus dem gesamten Stadtgebiet besucht und hat damit für Krefeld eine übergeordnete Bedeutung“, so Beigeordneter Thomas Visser. Und sein Dezernenten-Kollege Markus Schön schwelgt bereits in Superlativen: „Es wird einer der schönsten Spielplätze in Nordrhein-Westfalen sein. Ja vielleicht sogar der schönste in Deutschland.“ Die Eröffnung ist für Mitte 2020 vorgesehen. Exakt 920.000 Euro soll der Umbau des Spielplatzes kosten. „470.000 Euro trägt die Stadt, 450.000 Euro fördert das Land NRW“, erklärt Schön und ergänzt mit Blick auf den städtischen Haushalt: „Wir bewegen uns als Kommune damit unter dem für uns kalkulierten Kostenrahmen.“