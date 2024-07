Angebot für Kinder in Krefeld Wenn Ilayda Yikar den Albitainer aufschließt

Denn es geht um mehr als um Angebote gegen Langeweile. „Zu unserem Freizeitspielangebot gehört in erster Linie viel Beziehungsarbeit, weil man über die Zeit eine gute Verbindung zu den Kindern aufbaut“, erklärt Yikar. „Anders als in einer Kita begleitet man in der Mobilen Arbeit die jahrelange Entwicklung der Kinder nicht so aktiv mit.“ Aber als verlässliche Ansprechpartnerin für Wehwehchen und Probleme baut sie Vertrauen auf. Die Kinder kommen, weil sie Lust haben, nicht weil sie an einem Projekt teilnehmen sollen. Nur so entstehe diese lockere, gelöste Stimmung. Das Schönste an ihrem Job sei, dass sie etwas zum Besseren verändern könne. „Dankbarkeit bekomme ich immer wieder zu spüren. Häufig fragen mich die Kinder, wann ich denn das nächste Mal wiederkommen würde“, erzählt Ilayda Yikar. „Das ist das schönste Gefühl.“