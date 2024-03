Eine ehemalige Katholikin aus Krefeld berichtet Warum ich Mennonitin geworden bin

„Ich stehe hier und kann nicht anders!“ Dieser Satz aus einer Rede Martin Luthers hat mich von je her fasziniert. Heute stehe auch ich (52) hier und kann nicht anders: Ich bin konvertiert. Bewusst und ohne Druck. Von katholisch in evangelisch, ja, sogar direkt in evangelisch-freikirchlich. Ich bin seit genau einem Jahr Gemeindemitglied der Mennonitenkirche.