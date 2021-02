Aus den Krefelder Stadtteilen : Der Blick aufs Wasser – gut fürs Gemüt

Foto: Bärbel Kleinelsen 10 Bilder Ein Spaziergang am Hochwasser in Krefeld

Krefeld Eine Auszeit nehmen, mal was anderes sehen, frische Luft tanken, etwas für den Vitamin D-Haushalt tun, die lieben Kleinen auspowern – es gab am Donnerstag viele gute Gründe für einen Spaziergang. In Uerdingen gab es außerdem das gewisse Extra: Hochwasser. Es lockte schon am Vormittag zahlreiche Besucher an, die sich vor allem auf dem Deich tummelten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bärbel Kleinelsen

Donnerstag Vormittag: Cornelia Kuhr lehnt an der Brüstung und guckt über den Rhein. Sie sieht entspannt aus. „Ich war schon lange nicht mehr hier. Normalerweise musste ich um diese Uhrzeit immer arbeiten. Jetzt bin ich im Ruhestand und kann mir vormittags in aller Ruhe das Hochwasser anschauen. Wie schön“, erzählt sie. Bereits am Sonntag hatte sie vom Uerdinger Rheindeich aus einen kurzen Blick auf das steigende Wasser geworfen. Da sei es ihr aber viel zu voll gewesen, erklärt sie. Deshalb hat sie an diesem Vormittag einen Aussichtspunkt etwas weiter Richtung Linn gewählt.

„Es ist interessant, das Hochwasser zu sehen. Hier ist eine schöne Stimmung, die gut ist fürs Gemüt. Mal was Positives bei all den Schreckensnachrichten in dieser Zeit. Genau so etwas braucht man jetzt“, findet sie und ist erfreut darüber, wie begehrt selbst kleine Angebote wie das Hochwasser jetzt sind.

Ehepaar Stocklossa hat das schöne Wetter für eine Radtour genutzt. Aus Fischeln sind die beiden nach Uerdingen geradelt, um sich das steigende Wasser anzusehen. „Wir kennen es noch höher, damals, als das Wasser an der Oberkannte des Deichs stand“, sagt Helmut Stocklossa. Er ist mit Ehefrau Ursula gerne am Rhein. Oft gehen sie am Ufer in Hohenbudberg mit ihrem Hund spazieren. An diesem Tag ist er jedoch zu Hause geblieben. „Wir machen jetzt noch Fotos vom Hochwasser. Die wollen wir später unserer Tochter schicken, die in Australien lebt“, erzählt Helmut Stocklossa. Und sollte das gute Wetter anhalten, steht die nächste Tour auch schon fest. Dann geht’s mit dem Rad nach Düsseldorf.

Auf dem Uerdinger Rheindeich sind schon jetzt zahlreiche Menschen unterwegs, blicken aufs Wasser, plaudern mit Bekannten. Die Stimmung ist gut. Einige wundern sich, dass noch dicke Pötte auf dem hohen Wasser fahren dürfen. Doch die Hochwassermarke II, bei der die Schifffahrt stoppen müsste, ist längst nicht erreicht. Sie liegt in Duisburg-Ruhrort bei 11,30 Meter.

Aktuell steht der Pegel auf 9,26 Meter. Das heißt, es gilt weiter die Hochwassermarke I, die besagt, dass sich laut Rheinschifffahrtspolizeiverordnung alle maschinengetriebenen Wasserfahrzeuge bei der Talfahrt möglichst in Fahrwassermitte und bei der Bergfahrt im mittleren Drittel der Strombreite aufzuhalten haben.