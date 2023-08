Nachts das Dachfenster geöffnet Einbrecher stiehlt Schmuck und Geld aus Warenlager

Ein Unbekannter ist am Mittwoch, 30. August, in ein Warenlager an der Straße „An der Elisabethkirche“ eingebrochen. Er stahl diversen Schmuck und eine Geldkassette. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der Täter sich gegen drei Uhr über ein Fenster auf dem Dach gewaltsam Zutritt in das Gebäude verschafft. Er durchsuchte mehrere Räume, beschädigte dabei unter anderem eine Tür und flüchtete mit der Beute durch eine Außentür. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Täter trug eine helle Jacke mit Kapuze, eine Jeanshose, dunkle Schuhe und hatte er einen Rucksack dabei. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de