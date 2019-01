Krefeld: Einbrüche vom Eisstadion bis Bockum

Krefeld Die Polizei meldet sechs Einbrüche, verteilt aufs ganze Stadtgebiet.

(vo) Sechs Einbrüche hat die Polizei für das Wochenende registriert.Zwischen Freitag um Mitternacht und Samstag, 11:30 Uhr, hebelten Einbrecher ein Fenster in einem Imbiß auf der Felbelstraße auf. Sie brachen dort eine Kasse auf und stahlen Bargeld daraus, dazu noch Trinkgelder aus einem weiterem Behältnis. Zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 17 Uhr, versuchten Unbekannte, in einen Internet-/Call-Shop einzudringen. Dies mißlang, da die Türe zusätzlich gesichert war. In Bockum brachen Diebe zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, in ein Reihenhaus an der Gneisenaustraße ein und stahlen Schmuck und Geld. In Stadtmitte versuchten Einbrecher zwischen sechs und 20 Uhr vergeblich, in eine Wohnung an der Lewerentzstraße einzubrechen. Die längere Abwesenheit der Bewohner machten sich Unbekannte zunutze; sie stiegen zwischen Samstag, 1. Dezember, und Samstag 12. Januar, in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Am Eisstadion ein. Gestohlen wurde aber nichts.