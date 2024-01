Hülser Straße in Krefeld Einbrecher nachts am Kiosk gefasst

Am Ende klickten die Handschellen: Donnerstag, 18. Januar, kurz vor Mitternacht konnten zwei aufmerksame Zeuginnen beobachten, wie sich zwei Männer mit einem Brecheisen an der Eingangstür eines Kiosks an der Hülser Straße zu schaffen machten. Die jungen Frauen zögerten nicht und riefen den Notruf, sodass die alarmierten Einsatzkräfte einen 45-Jährigen und seinen 38-jährigen Begleiter noch neben dem Geschäft antreffen konnten. Passend zu dem mitgeführten Brecheisen waren frische Hebelmarken am Türrahmen und Beschädigungen am Glaseinsatz der Tür zu erkennen. In den Kiosk hatten es die Männer, auch dank der schnellen Reaktion der Anruferinnen, nicht geschafft. Den Tatverdächtigen wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.