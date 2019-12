Vorfall in Krefeld : Einbrecher flüchten mit gestohlenem Schmuck

(Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Krefeld Zwei Einbrüche in Bockum und Gartenstadt hat die Polizei am Montag registriert. Wie die Behörde gestern miteilte, kletterten Diebe am Prozessionsweg zwischen 14.45 und 21.40 Uhr mit Hilfe einer Leiter auf den Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss.

Dort hebelten sie die Terrassentür auf, durchsuchten sämtliche Räume und entkamen sie unerkannt. Was genau gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Zu einem zweiten Einbruch kam es an der Alten Rather Straße. Dort brachen Unbekannte zwischen 10.40 bis 20.55 Uhr ein Fenster einer Hochparterre-Wohnung auf und entwendeten Schmuck. Hinweise an die Polizei, Ruf 02151 6340.

(jon)