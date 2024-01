Polizei Krefeld sucht Zeugen Einbrecher erbeutet Schmuck

Ein Unbekannter ist am vergangenen Montagabend, 29. Januar, in ein Einfamilienhaus an der Waldhofstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchte der Täter zwischen 18.50 und 19.10 Uhr das Gebäude und floh danach mit dem gestohlenen Schmuck. Zur Höhe des Sachschadens machten die Ermittler keine Angaben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.