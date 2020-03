Vorfall in Krefeld : Einbrecher bedroht Opfer mit Anglermesser

Krefeld Ein Hausbesitzer ist am Sonntag an der Straße „Am Schirkeshof“ von einem flüchtenden Dieb mit einem Anglermesser bedroht worden. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei hörte gegen 11.25 Uhr der 54-jährige Eigentümer des Einfamilienhauses laute Geräusche aus seinem Garten. Als er nachsah, kam plötzlich ein Mann aus der Garage. Als der 54-Jährige den Täter festhielt, zog der Dieb mit den Worten „Lass mich lieber!“ ein zuvor gestohlenes Anglermesser. Der Täter verschwand über einen Gartenzaun und durch die Garage eines Nachbarn in unbekannte Richtung. Der Räuber ist etwa 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er trug eine braune Hose, eine graue Jacke mit Kapuze und einen grau-grünlichen Rucksack. Der Mann hatte ein insgesamt ungepflegtes Erscheinungsbild. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.