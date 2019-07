Armin Jungnickel schlüpft auf der Forest Ranch gleich in zwei Rollen. Entweder bin ich der Store-Besitzer oder Kassierer, erzählt er. Im Krefelder Wilden Westen gilt eine eigene Währung. Er begeistert sich für die Zeit rund um den Bürgerkrieg. "Ich habe viele Bücher zu dem Thema gelesen", erzählt er. So kann er auch den Kunden in seinem Laden viel über die nachgebildete Ware erzählen. "Viele kommen in den Store, um ihr Outfit mit Details abzurunden", erzählt er. Denn dort gibt es auch Stiefel und Hüte.