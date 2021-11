Corona-Pandemie in Krefeld : Die Inzidenz steigt, ein weiterer Todesfall gemeldet

Das Impfzentrum am Stadthaus. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz in Krefeld steigt weiter an. Am Sonntag lag sie bei 118,1. Außerdem gab es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona.

(bk) Erneut wurde der Stadt am Wochenende ein Todesfall in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gemeldet. Damit steigt die Zahl der Toten auf 191. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen und lag Samstag bei 110,6 und Sonntag (Stand 0 Uhr) bereits bei 118,1. Von Samstag auf Sonntag wurden somit 46 Neuinfektionen registriert.

Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen steigt damit auf 14.687. Intensivmedizinisch behandelt werden müssen aktuell sechs Patienten in Zusammenhang mit Covid-19. Zwei davon werden auf der Intensivstation künstlich beatmet. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur Covid-19) beträgt aktuell 85 Prozent (Stand 6. November).