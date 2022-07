Pandemie in Krefeld : Ein weiterer Corona-Todesfall; Inzidenz-Wert steigt weiter

In Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gibt es einen weiteren Todesfall in Krefeld. Die Person wurde laut Stadt rund 75 Jahre alt.

Insgesamt sind dem Fachbereich Gesundheit am Donnerstag (Stand: 0 Uhr) 211 neue Infektionen gemeldet worden – damit stieg die Zahl auf 74.811. Als rechnerisch genesen gelten 72.641, aktuell infiziert sind 1.884 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 428,5 an (Vortag 420,1). In den Krankenhäusern liegen aktuell 30 Personen aus Krefeld , von denen drei auf der Intensivstation versorgt, aber nicht beatmet werden. Ein neuer Corona-Fall wird aus den Kindertageseinrichtungen gemeldet.

Das Impfzentrum im Seidenweberhaus öffnet montags bis samstags von 10 bis 14 Uhr. Zudem gibt es wochentags jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr mobile Impfaktionen: Am Freitag, 29. Juli, auf dem Spielplatz hinter dem ehemaligen Studentenwohnheim Alte Gladbacher Straße, am Montag, 1. August, am JoJo, Lübecker Weg, am Dienstag am Badezentrum Bockum; am Mittwoch am Spielplatz Albrechtplatz; am Donnerstag am Hansazentrum und am Freitag an St. Norbertus.