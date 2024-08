So schön sind die Krefelder Stadtteile Ein Spaziergang durch die „Herrlichkeit Hüls“

Eine andere Entwicklung, so Eitze, habe das nördliche Drittel der Hülser Herrschaft genommen, das 1363 bei einer Erbteilung an Mathias von Hüls gefallen war. Von ihm gelangte es an die Grafen von Moers. Unmittelbar nördlich angrenzend an den Flecken entstand im 16. und 17. Jahrhundert auf dem zu Moers gehörenden Gebiet mit der Hülsisch-Moersischen Straße ein eigener kleiner Siedlungsbereich. „Er teilte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, wie das benachbarte Krefeld, das politische Schicksal der Grafschaft Moers. Nach dem Übergang an die Oranier im Jahre 1600 entwickelte sich die Moersische Straße zeitweise zu einem Zufluchtsort für handelsfreudige Reformierte, Mennoniten und auch Juden, die hier schon im 18. Jahrhundert ein Bethaus hatten“, erzählt der Hülser.