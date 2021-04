Immobilien in Krefeld : Neuer Mieter für Ostwall-Passage - Maklerbüro Engel & Völkers zieht ein

Das neue Team unter Leitung von Markus Jung fokussiert sich zunächst auf die Vermittlung von Wohn- und Geschäftshäusern in Krefeld. Foto: EUV Foto: Engel & Völkers

Krefeld Das international tätige Unternehmen eröffnet sein zweites Standbein in der Stadt Krefeld – nach dem ersten an der Uerdinger Straße nun an der Petersstraße.

Die Ostwall-Passage der Wohnstätte AG bekommt einen weiteren prominenten Mieter: Auf 235 Quadratmeter Bürofläche an der Petersstraße 137 eröffnet Engel & Völkers Commercial Rheinland seinen zweiten Standort in Krefeld. „Wir setzen in Krefeld mit unserem Beratungs- und Vermittlungsunternehmen für Gewerbeimmobilien weiter verstärkt auf lokale Verankerung“, erklärte ein Sprecher am Donnerstag. „Mit dem neuen Standort in der Krefelder Innenstadt möchten wir unseren Kunden einen noch besseren Service vor Ort bieten“, betonten Ulrich Dahl und Michael Kosche, beide Geschäftsführer von Engel & Völkers Commercial Rheinland.

Das neue Team unter Leitung von Markus Jung, seit dem Jahr 2017 im Unternehmen beschäftigt, fokussiere sich zunächst auf die Vermittlung von Wohn- und Geschäftshäusern in Krefeld. Mittelfristig sei die Aufstockung der Anzahl der Mitarbeiter auf bis zu sechs Berater geplant. Interessenten könnten ihre Bewerbungen bereits während des begonnenen Markteintrittsprozesses an das Büro senden oder sich online bewerben, berichtete der Sprecher. Mit weiteren sechs Standorten in der Region Rhein/Ruhr – Düsseldorf, Köln, Essen, Wuppertal, Mönchengladbach und Mülheim - zählt Engel & Völkers Commercial Rheinland nach eigenen Angaben bereits jetzt zu den Marktführern im Verkauf von Anlage- und Gewerbeimmobilien.

Engel & Völkers Commercial sei aktuell in mehr als 60 Märkten in Deutschland vertreten. Das Beratungs- und Vermittlungsunternehmen für Anlage- und Gewerbeimmobilien präsentiere sich den Kunden als Ansprechpartner, der mit den lokalen Besonderheiten vertraut sei und die Marktbedingungen und –entwicklungen aus nächster Nähe kenne. Auch in Krefeld werde jetzt mit der Eröffnung des 235 Quadratmeter großen Büros in der Innenstadt weiter verstärkt auf lokale Verankerung gesetzt.

Engel & Völkers ist in Krefeld seit November 2003 als Immobilienmakler vertreten. Der Schwerpunkt liege im Verkauf und in der Vermietung hochwertiger Wohnimmobilien in Krefeld und im Kreis Viersen (unter anderem in Viersen, Kempen, Willich oder Tönisvorst). Das Büro liegt an der Uerdinger Straße 577.