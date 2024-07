Deutsche Lufthansa AG In der „Krefeld“ um die ganze Welt reisen

So bietet die neue „Krefeld“ in der First Class ihren gut zahlenden Gästen ein Art Privatzimmer mit verschließbarer Tür und Sitzen, die sich zu einem Doppelbett verwandeln. Die Privatsphäre der Kunden soll aber auch in den anderen Klassen großgeschrieben werden. In der Business-Class sorgen brusthohe Wände und Schiebetüren für Rückzugsmöglichkeiten. Die Kabinen lassen sich zudem zu größeren Einheiten verbinden.