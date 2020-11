Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie : Ein Kunstkörper für den Kampf gegen Covid-19

Von wegen Puppe: Dieser Kunstkörper im Trainingszentrum des Helios Klinikums simuliert viele Funktionen eines echten Körpers – bis hin zu Pupillenreaktionen. Mit diesen Simulationen trainieren Ärzte und Pfleger den Kampf gegen Covid-19. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am Helios-Klinikum in Krefeld trainieren Ärzte und Pfleger an einem perfekten Kunstkörper, wie man Covid-19-Patienten beatmet und rettet. Die Ärzte haben viel gelernt über den Kampf gegen Covis-19. Die Arbeit mit einem Beatmungsgerät erfordert ausgefeilte Zusammenarbeit im Team.