Ein Jahr nach der Kirchenschließung in Krefeld Der langsame Verfall von St.Johann Baptist

In der Nacht zum 1. Juli 2023 hatten sich die Mitglieder der Pfarrgemeinde St. Johann Baptist mit einem letzten Gottesdienst von ihrer Kirche verabschiedet und waren in einer kleinen Prozession zum Pfarrhaus gezogen. Ein Jahr später sind die Türen von Krefelds größter Kirche noch immer verschlossen. Und noch immer ist kein Ende des Zustands in Sicht.