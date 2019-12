Kurioser Fund eines Sammlers : In Krefeld gebauter Zug auf afrikanischer Briefmarke

In Krefeld gebauter Zug auf afrikanischer Briefmarke

Ein ICE aus Uerdingen ist auf einer afrikanischen Briefmarke verewigt. Sehr selten ist die Gestaltung des Hintergrundes in Goldfarben . Foto: Günther Klebes

Krefeld Ein Briefmarkensammler hat einen interessanten Fund gemacht. Eine westafrikanische Marke, auf der ein ICE aus Uerdingen abgebildet ist.

Eisenbahnfreund Günther Klebes aus dem fränkischen Erlangen sammelt fast alles, was irgendwie mit der Bahn zu tun hat. So auch Eisenbahn-Motiv-Briefmarken und -Telefonkarten. Jetzt ersteigerte er eine Briefmarke, auf der ein Zug abgebildet ist, der ab 1997 in Uerdingen hergestellt wurde.