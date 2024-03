Kabarett in Krefeld Mit Hagen Rether lachend in Richtung Weltuntergang blicken

Ein Abend mit Hagen Rether ist so viel mehr als ein Kabarettabend. „Sie gehen ja nicht ins Theater, um unterhalten zu werden, viel eher gehen Sie ins Theater, um zu sehen, dass andere genauso verrückt werden über die Welt wie Sie selbst“, sagt Rether zu Beginn des Abends, der bis halb zwölf gehen wird, ohne dass ein Ende sichtbar geworden wäre am Horizont der Themen, die Rether am Herzen liegen. Er ist Gesellschaftskritiker und Philosoph, Humanist und doch eigentlich ein Prototyp des empathischen, modernen Menschen und ein Abend mit ihm die wohltuende Selbstvergewisserung: Das Leiden an der Welt ist kein einsames.