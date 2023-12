Hautarzt Dr. Ulrich Koch aus Krefeld Ein Berufsleben – wie Gentechnik die Dermatologie revolutionierte

Als der Hautarzt Dr. Ulrich Koch von jenem älteren Mann in seiner Praxis berichtet, versteht man beides: Warum Koch als Arzt ungern aufhört, und wie sich die Welt der Dermatologie verändert hat. Jener Mann also saß in seiner Praxis und erzählte mit Tränen in den Augen, dass er zum ersten Mal im Leben mit seinen Enkeln im Schwimmbad war. Hintergrund: Der Mann hatte viele Jahre an Schuppenflechte gelitten; die Krankheit ist chronisch und schmerzhaft und verändert die Haut so, dass Betroffene ihre Haut oft lieber bedecken. Diesem Mann aber konnte mit einer neuartigen Therapie geholfen werden: mit gentechnisch hergestellten Antikörpern, die speziell auf den Körper und die Schuppenflechte dieses Patienten abgestimmt wurden. „Man kann Schuppenflechte oder Neurodermitis mit solchen Antikörpern nicht heilen, aber die Patienten damit beschwerdefrei machen“, erläutert Ulrich Koch.