Zum zweiten EM-Spiel der deutschen Mannschaft Ein Krefelder Fan berichtet – mein schönstes EM-Erlebnis

Später sind dann alle deutschen Fans, die in der französischen Mittelmeermetropole waren, und somit auch wir beide in einem absolut friedlichen Fanwalk – begleitet von der französischen Polizei – zum Stadion marschiert. Die Partie selber ging mit 0:2 verloren. Gleichwohl hatte ich ein unvergessliches Fußballerlebnis. Nach der Partie hatten die Staatsbahn Sonderzüge eingesetzt, die durch die Nacht zurück nach Paris fuhren. Mit etwas wenig Schlaf kam ich am nächsten Morgen wieder in der französischen Hauptstadt an und nahm in meinem Hotel erst mal eine Dusche.