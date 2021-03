Krefelder Unfallstatistik für 2020 : Ein Drittel weniger Unfälle mit Kindern

Info

Die drei Kreuzungen mit den meisten Unfällen in Krefeld lagen 2020 sämtlich an der Gath beziehungsweise der Gladacher Straße zwischen den Autobanauffahrten Oppum (A57) und Forstwald (A44). 38 Unfälle (zwei Verletzte) passierten am Kreisverkehr Obergaht/Gladbacher/Heideckstraße. 25 (ein Verletzter) an Untergath/Dießemer Bruch und 23 (drei Verletzte) an Gladbacher/Hückelsmaystraße. Auf den Plätzen folgen St. Töniser/Am Schicksbaum/Gatherhofstr (20/0), Dißemer Bruch/Neue Ritterstr./Am Verschubbahnhof (20/5) und Europaring/Charlottering/Werner-Voß-Str. (20/4, ein Toter). Es handelt sich allerdings nicht um amtliche Unfallschwerpunkte. Hierfür sind weitere Analysen notwendig.