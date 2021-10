Ausbildung in Krefeld : Ein Drittel der Tölke & Fischer-Azubis sind Mädchen

Krefeld Zur Check-In-Auftaktveranstaltung in Krefeld, an der 50 Unternehmen aus der Stadt teilnahmen, kamen viele interessierte Jugendliche.

Der „Check“-In Tag vor Ort ist zurück. Das digitale Angebot per Video-Chat ist geblieben. Trotzdem hat sich die Mehrzahl der rund 200 teilnehmenden Ausbildungsbetriebe im Zuge der bewährten „Check In“-Berufswelt-Aktionen entschlossen, für Jugendliche auf der Suche nach der richtigen Ausbildung ihre Türen zu öffnen. Zur Auftaktveranstaltung in Krefeld – rund 50 weitere Informationsveranstaltungen in Unternehmen folgten – nahmen im VW-Zentrum der Tölke & Fischer-Gruppe gut 30 Schüler die Gelegenheit wahr, sich am Krefelder zu informieren.