Aus den Stadtteilen : Fischeln bekommt Bewegungsparcours

Krefeld Gestartet wird mit vier Geräten. Die Freunde und Förderer des Stadtparks suchen nach Sponsoren.

Voraussichtlich, so Adam, würde zunächst mit vier Geräten gestartet, um die Akzeptanz bei den Park-Besuchern zu testen. Alle drei Vereine wollen sich darum bemühen, Sponsoren für die Finanzierung zu gewinnen. Als möglicher Standort für einen Bewegungsparcours sei bislang ein Wiesenstreifen zwischen Stadtbad und dem neuen Zugangsweg zum Stadtpark an der Kölner Straße in Betracht gezogen worden. „Eine endgültige Entscheidung ist darüber aber noch nicht gefallen“, erklärte Adam. Der Vorsitzende der Freunde und Förderer des Stadtparks Fischeln, Bernd Scheelen, berichtete, dass die Bezirksvertretung Fischeln – getragen von allen Fraktionen – einen Betrag von 500 Euro als Anschubfinanzierung für den Bewegungsparcours zur Verfügung gestellt habe.