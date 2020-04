Ostersuche : Ausflug durch Krefeld: Wo ist Hase Tita?

Krefeld Ostern ist da, doch die Ostereiersuche in der Natur fällt für viele Kinder aus. Wir haben Kuschelhase Tita losgeschickt, das Stadtgebiet zu erkunden. Wisst Ihr, wo er sich gerade aufhält? Die Anfangsbuchstaben der Orte, Gebäude oder Straßen ergeben das Lösungswort.

Damit es nicht ganz so schwer ist, gibt es im Hintergrund immer ein paar Dinge wie Gebäude oder Seen, die Ihr bestimmt wieder erkennt. Dann müsst Ihr nur noch wissen, wie der Ort heißt, an dem ich sitze. Manchmal ist es ein Stadtteil, ein Park, eine Straße oder ein Gebäude. Den Namen schreibt Ihr auf die vorgesehenen Striche. Kleiner Tipp: Es sind genauso viele Striche, wie das gesuchte Wort Buchstaben hat. Ich bin halt ein ganz ausgeschlafener Typ, sagt Max. Der ist nämlich auch richtig ausgeschlafen. Er kann viele Sportarten, die ich mich nie trauen würde, so mit einem Brett auf vier kleinen Rollen auf Bänke springen oder mit einem Rad steile Bergwege oder Treppen runter brettern und so was.