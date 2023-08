OB Meyer sieht Chance zur Mitgestaltung Ein Arbeitspaket an Zukunftsthemen liegt vor der Krefelder Verwaltung

„In den nächsten Jahren wird es verstärkt auf die ‚Jungen‘ in der Verwaltung ankommen: Das liegt zum einen an der riesigen Pensionierungswelle, in der wir uns befinden, zum anderen an der Fülle von Zukunftsthemen, die wir bewältigen müssen“, sagt Frank Meyer in seiner Ansprache an die jungen Mitarbeitenden. Deshalb sei die Jugend- und Auszubildendenvertretung eine echte Chance zur Mitgestaltung der Verwaltung von morgen. Als Oberbürgermeister werde er immer eine offene Tür für die Belange der Auszubildenden haben, so Meyer.