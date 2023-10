Vortragsabend im historischen Klärwerk Warum Wasserbücher immer wichtiger werden

Der BUND hat in einer umfangreichen Recherche den aktuellen Stand der in NRW nicht einsehbaren Wasserbücher überprüft und daraus einige Forderungen abgeleitet. Wasser bedeckt zu 71 Prozent unseren Planeten. 97 Prozent davon sind Salzwasser. Lebten noch 1940 etwa 4,5 Milliarden Menschen auf der Erde, so werden es 2050 rund doppelt so viele sein. Hinzu kommen ein steigender Lebensstandard, ein verändertes Konsumverhalten und das Anwachsen künstlicher Bewässerung in der Landwirtschaft. Vor welche Probleme sich auch Krefeld vor dem Hintergrund dieser Entwicklung gestellt sehen wird, war Thema eines Doppelvortrages, zu dem die Kreisgruppe Krefeld des Bundes für Umwelt und Naturschutz BUND zusammen mit dem Uerdinger Klärwerk – Museum in das Alte Klärwerk am Rundweg geladen hatte.