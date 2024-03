Chorkonzert im Seidenweberhaus Eigenwillige Sicht auf die Passion Jesu

Chordirektor Michael Preiser hatte die gut 70 Sängerinnen und Sänger wie gewohnt bestens geschult und zu einem fast ausnahmslos homogenen Klangkörper verschmolzen. Lediglich die stark besetzte Tenorfraktion tat an einigen Stellen des Guten zu viel. Ansonsten ist nur Bestes zu berichten – wohltuend war vor allem das breite dynamische Spektrum, das neben betörender Strahlkraft auch den Pianostellen breiten Raum ließ. Das allerdings war auch dem engagierten Dirigat Mihkel Kütsons zu verdanken, der im Übrigen Chor und das voller Enthusiasmus agierende Orchester umsichtig zu einer Einheit formte und die facettenreiche Musik in all ihrer Aussagekraft erblühen ließ. Auch die Solisten führte er mit sicherer Hand und gab namentlich den beiden stark geforderten Damen reichlich Entfaltungsmöglichkeiten. Maya Blaustein begeisterte mit silbrigem, koloraturen-und höhensicherem Sopran sowohl solistisch als auch in den Duetten. Sophie Witte überzeugte ebenso und ließ selbst in der gefürchteten, beseelt gestalteten Arie „Et incarnatus est“, die Verinnerlichtes wie hoch Virtuoses – teils in schwindelnden Höhen – verlangt, keine Wünsche offen. Dabei begleiteten sie die Solopulte von Querflöte, Oboe und Fagott einfühlsam und liebevoll. Tenor und Bariton hat Mozart in dieser Messe stiefmütterlich bedacht – Scott Robert Shaw und Rafael Bruck fügten sich in den wenigen Ensembles vorteilhaft ein.