Nagetiere in Krefeld : Wie man Eichhörnchen jetzt richtig füttert

Eichhörnchen haben es nach dem trockenen Sommer schwer, denn viele Nüsse sind wegen des fehlenden Regens leer und als Nahrung nicht zu gebrauchen. Doch bald beginnt die Tragezeit, und der Energiebedarf der Tiere ist hoch.

Dorothé Straßburger hat sich eingehend mit der Lebensweise der Eichhörnchen beschäftigt. Denn seit einigen Jahren bekommt sie auf ihrem Balkon in Bockum regelmäßig Besuch von den possierlichen Nagern (wir berichteten). „Besonders gut schmeckt den Hörnchen ein Nussbrei aus Haselnusskernen“, erzählt sie. Dazu werden Haselnusskerne gemahlen und mit etwas Wasser zu einem Brei vermischt. Als Gefäß für diese Mahlzeit eignet sich zum Beispiel ein flacher Hundenapf, der nicht umfallen kann. „Sehr beliebt sind auch Sonnenblumenkerne“, erzählt Straßburger. Sie empfiehlt, die bereits geschälte Variante anzubieten. „Denn sonst hat man nachher die Schalen überall herumliegen“, sagt sie und lacht. Dass Eichhörnchen gern Eicheln essen, wie der Name es suggeriert, stimmt übrigens nicht. Denn der Name der Nager leitet sich vom Wort „aig“ ab, und das ist das altdeutsche Wort für „flink“.

Wichtig ist es, den kleinen Tieren ganzjährig frisches Wasser anzubieten, und zwar in einem flachen Gefäß, in dem sie nicht ertrinken können. Offene Wassertonnen sind eine große Gefahr für die Hörnchen. Die Futterstelle sollte niemals am Boden liegen, sondern auf einem etwas erhöhten Ort – am besten mit einem rettenden Baum in der Nähe. Katzen, Greifvögel und Marder sind die natürlichen Feinde der Hörnchen. Eichhörnchen ernähren sich fast ausschließlich vegetarisch. Als Futter eignen sich nicht nur Wal- oder Haselnüsse, sondern auch Obst und Gemüse. Ebenso geeignet sind Bucheckern und Hainbuchensamen. Absolut verboten sind Mandeln, denn sie enthalten Blausäure und sind für die Hörnchen gefährlich. Auch von Erdnüssen und anderen exotischen Nüssen wird abgeraten. Apfel- und Möhrenstückchen, am besten ungespritzt und in Bio-Qualität, werden ebenfalls gerne verspeist. „Generell sollte man beim Zufüttern darauf achten, nicht nur Weichfutter sondern auch Nüsse anzubieten, damit die langen Hörnchen-Zähne sich abschleifen können“, sagt Straßburger. Wichtig ist, immer darauf zu achten, dass das angebotene Futter nicht verdirbt oder verschimmelt.