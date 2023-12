Baumpflanzaktion in Fischeln Eiche symbolisiert Engagement für Frieden

Durch diese Aktion soll den Menschen hier in Krefeld die Bedeutung der ukrainischen Situation wieder in das Gedächtnis gerufen werden. Auch der Oberbürgermeister Frank Meyer möchte sich eine solch wichtige Aktion nicht entgehen lassen. Für ihn ist der Baum als einen weiteren Schritt anzusehen, um hoffentlich den ersehnten Frieden in der Ukraine einkehren zu lassen.