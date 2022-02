Naturschutz in Krefeld : 400 Erdkröten in einer Nacht durch Ehrenamtler gerettet

Krefeld Auch nach der Rettungsaktion in der Nähe der Rennbahn werden weiterhin ehrenamtliche Retter für den Amphibienschutz in Krefeld gesucht.

(RP) In der stürmischen Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind im Bereich an der Rennbahn 400 Erdkröten am vorhandenen Amphibienfangzaun gesammelt und von Ehrenamtlern sicher über die Straße gebracht worden. An der Rennbahn sind rund 600 Meter des Straßenrands durch einen solchen Fangzaun gesichert. In 30 Eimern sammelten die Ehrenamtler die während der Abend- und Nachtstunden gewanderten Amphibien und trugen sie auf die andere Straßenseite. Insgesamt 20 Helfende verteilten sich auf diesen Fangzaunbereich an der Rennbahn und deckten abwechselnd die Sammelzeiten in den Abendstunden und am frühen Morgen ab.